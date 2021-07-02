Тегеран, , 08:43 — REGNUM 1 июля посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи заявил, что те, кто нарушил свое обещание (США и ЕС), должны доказать свою искренность и подлинную политическую волю. Он подчеркнул, что именно они должны принимать трудные решения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он сделал это замечание на сессии Совета Безопасности ООН, отметив: «В отличие от некоторых оставшихся участников СВПД, которые в последние годы лишь на словах поддерживали СВПД, Иран является страной, которая заплатила высокую цену за сохранение данного соглашения. Поэтому США и, конечно же, ЕС/Е3 давно пора принять трудные решения, чтобы вернуться к полному соблюдению ядерной сделки».

Иранский высокопоставленный дипломат далее подтвердил, что Иран полностью доказал искренность в ходе переговоров, заключения и реализации СВПД. «Мы продемонстрировали нашу решимость сохранить соглашение, проявляя стратегическое терпение и максимальную сдержанность в течение многих лет. Мы сделали это, хотя не получали и до сих пор не получаем предполагаемых выгод от сделки», — сообщил Раванчи.