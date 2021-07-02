Южно-Сахалинск, , 05:34 — REGNUM Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, принимавшие участие в учениях Восточного военного округа (ВВО) на островах Курильской гряды и Сахалине, возвращаются в пункты постоянной дислокации. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

Всего в учениях было задействовано более десяти боевых кораблей и судов обеспечения трёх тактических групп соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России и Приморской флотилии разнородных сил. В их числе — большие десантные корабли (БДК) «Адмирал Невельской» и «Пересвет», малые ракетные корабли (МРК) «Разлив» и «Смерч», малые противолодочные корабли МПК-107 и «Холмск», а также морские тральщики МТ-264 и МТ-265.

«В ходе учений отработано взаимодействие между кораблями тактических групп при отражении атак средств воздушного нападения условного противника и ведении морского боя, проведены тренировки по совместному тактическому маневрированию и связи, совершенствовалось взаимодействие с самолётами морской авиации ИЛ-38 и Ту-142 Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что БДК «Адмирал Невельской» и «Пересвет» в ходе учений осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах стартовали масштабные военные учения армейского корпуса Восточного военного округа и сил Тихоокеанского флота ВМФ России.

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