Новосибирск, , 05:20 — REGNUM До форума «Технопром-2021», который пройдёт в Новосибирске, осталось 55 дней. Из-за коронавируса он пройдёт в смешанном формате при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер. Об этом заявила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

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«Очно в мероприятии предварительно запланировано участие 1,5 — 2 тысяч человек, в режиме онлайн — от 15 тысяч участников. Для обеспечения безопасности участников форума мы будем жёстко придерживаться всех мер, — уточнила Мануйлова. — К оффлайн-формату участники будут допускаться только при наличии отрицательных ПЦР-тестов, сделанных не позднее, чем за 72 часа. Планируется оборудовать дополнительные пункты для тестирования. На площадках форума будет соблюдаться масочный режим и проводиться все необходимые мероприятия».

Она отметила, что форум, посвящённый вопросам технологического лидерства в современных условиях, является брендом Года науки и технологий в России.

По словам директора Новосибирского областного инновационного фонда Александра Николаенко, только за два предыдущих года компании-участники смогли привлечь более 223 млн рублей инвестиций.

Напомним, что международный форум технологического развития «Технопром» является одной из крупнейших российских деловых площадок.