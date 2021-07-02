Киев, , 04:31 — REGNUM Закон «О коренных народах Украины», в который не были включены русские, приняла Верховная рада, 1 июля сообщается на сайте законодательного органа.

Документ был внесен украинским президентом Владимир Зеленский, который теперь должен подписать его. За принятие закона проголосовали 326 депутатов.

В тексте документа говорится, что коренные народы Украины якобы имеют право на самоопределение, выбирают свой политический статус в рамках законодательства страны, а также свободно развивать свои «политические, правовые, социальные и культурные институты».

Кроме того, в нем предполагается, что государство должно гарантировать право таких народов открывать собственные учебные заведения, обучаться на родном языке и создавать свои СМИ. Документ также предписывает защищать коренные народы от геноцида или любых других актов принуждения и насилия.

В законопроект были отдельно включены коренные народы такие, как крымские татары, караимы и крымчаки.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине были принудительно переведены на преподавание на украинском языке. В январе 2021 года в стране вступил в силу запрет на использование русского языка в сфере обслуживания. За нарушение этого предписания предполагаются штрафы.

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