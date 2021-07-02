Бразилиа, , 06:43 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару не уйдёт с поста главы государства, если на предстоящих в 2022 году президентских выборах обнаружатся фальсификации. Об этом он заявил 1 июля, во время еженедельного выступления, транслируемого в социальных сетях.

Жаир Болсонару «Я передам президентскую ленту любому, кто победит меня на выборах честно, в случае подтасовки — нет».

Болсонару не доверяет действующей в стране системе голосования, в которой для подсчёта голосов используются исключительно электронные урны, считая, что исключение человека из процесса не позволяет верифицировать результаты волеизъявления граждан.

«Я не допущу системы, допускающей мошенничество… Такими урнами нигде в мире не пользуются», — подчеркнул президент, который ранее внёс в парламент страны законопроект, обязывающий распечатывать результаты голосования каждого избирателя для обеспечения возможности проверки правильности подсчётов и пресечения подтасовок.

По результатам проведённого в июне опроса исследовательского центра Ipec, в настоящее время Болсонару поддержали бы только 23% избирателей. За бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву проголосовали бы 56%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по апрельским опросам общественного мнения, экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва опережает сразу на 18 процентных пунктов действующего лидера страны Жаира Болсонару.

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