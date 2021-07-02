Вашингтон, , 03:53 — REGNUM Поправку, предлагающую отметить решение Белого дома об отказе от санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», принял комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США. Об этом 1 июля сообщается на сайте законодательного органа.

Речь идет об действиях против проекта, запланированных на 2022 финансовый год (начинается с октября 2021 года). Одним из авторов поправки является демократ от штата Огайо Марси Каптур.

Теперь текст документа должна рассмотреть вся палата представителей и уже в случае согласования законопроект передадут в сенат Конгресса США.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня временный помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил о бесполезности санкций против строительства «Северного потока — 2». 26 июня бывший американский президент Дональд Трамп обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в том, что он «разрешил» реализовать проект Nord Stream 2.

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