Иерусалим, , 02:32 — REGNUM Израильские истребители нанесли ракетный удар по позициям радикальных организаций в секторе Газа. Об этом в ночь на 2 июля сообщает радиостанция Saut Al-Aqsa.

Отмечается, что расположенные в центральной части Газы позиции группировок, связанных с палестинским движением ХАМАС, были обстреляны двумя ракетами.

Последний налёт ВВС Израиля на объекты ХАМАС в Газе был осуществлён 18 июля. Тогда, в ответ на запуск шаров со взрывчаткой с территории анклава, израильские военные атаковали тренировочные лагеря и пусковую площадку для ракет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта близки к заключению базового соглашения о прекращении огня.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль и ХАМАС близки к соглашению о прекращении огня