Сакраменто, США, , 02:13 — REGNUM Голосование по вопросу отставки губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома пройдет 14 сентября. Об этом 1 июля сообщается на сайте вице-губернатора региона Элени Куналакис.

Для проведения процедуры было собрано более 1,7 млн подписей граждан. Для ее одобрения требуется около 1,5 млн подписей. За отставку Ньюсома выступают его политические оппоненты, в том числе представителей Республиканской партии США.

Авторы инициативы, в частности, недовольны тем, что губернатор ввел в регионе крайне жесткие санитарные меры по коронавирусу, которые, как считают они, нарушают права жителей и мешают восстановлению экономики.

Сам глава штата заявил, что относится к указанному процессу «очень серьезно». Ранее он созвал комитет для сбора средств, который должен бороться с попытками отстранить его от власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня избирательная комиссия американского города Нью-Йорк признала наличие нарушений при подсчете голосов на праймериз демократов, которые претендуют на пост мегаполиса.

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