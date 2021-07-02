Вашингтон, 2 июля 2021, 02:19 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в ходе встречи 1 июля в Вашингтоне обсудили развитие отношений между странами и ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
Блинкен подчеркнул стремление США к продолжению двустороннего сотрудничества с Таджикистаном «в деле продвижения прав и основных свобод человека», а также подтвердил приверженность США «безопасности, стабильности и территориальной целостности Таджикистана».
«Госсекретарь и глава МИД согласились с тем, что справедливое и устойчивое урегулирование в Афганистане будет способствовать экономическому росту и интеграции в регионе», — отмечается в сообщении Госдепа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Афганистана Хамид Карзай назвал итоги 20-летней миссии НАТО в республике провальными, так как ситуация с терроризмом оказалась так и не разрешена.
Читайте ранее в этом сюжете: Экс-президент Афганистана назвал провалом присутствие НАТО в стране