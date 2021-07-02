Вашингтон, , 02:19 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в ходе встречи 1 июля в Вашингтоне обсудили развитие отношений между странами и ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

пресс-служба Госдепартамента США «Госсекретарь приветствовал восьмой раунд ежегодных двусторонних консультаций между США и Таджикистаном, состоявшийся сегодня в Госдепе. Госсекретарь подтвердил прочность и важность двусторонних отношений США и Таджикистана, а также выразил признательность министру иностранных дел за его неизменное лидерство в вопросах региональной безопасности».

Блинкен подчеркнул стремление США к продолжению двустороннего сотрудничества с Таджикистаном «в деле продвижения прав и основных свобод человека», а также подтвердил приверженность США «безопасности, стабильности и территориальной целостности Таджикистана».

«Госсекретарь и глава МИД согласились с тем, что справедливое и устойчивое урегулирование в Афганистане будет способствовать экономическому росту и интеграции в регионе», — отмечается в сообщении Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Афганистана Хамид Карзай назвал итоги 20-летней миссии НАТО в республике провальными, так как ситуация с терроризмом оказалась так и не разрешена.

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