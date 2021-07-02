Абуджа, , 01:52 — REGNUM Инициативу о снятии блокировки в отношении социальной сети Twitter отклонила нижняя палата парламента Нигерии, 1 июля сообщило издание Vanguard.

Решение было приятно большинство голосов депутатов. Идея о прекращении запрета исходила от лидера меньшинства в палате Тоби Окечукву. Он объяснил свой шаг защитой интересов граждан, часть из которых получает доход от Twitter, работая в сфере социальных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня власти Нигерии запретили работу Twitter на территории страны. Запрет был мотивирован угрозой, исходящей от этой соцсети, деятельность которой, как указано в распоряжении, «может подорвать существование Нигерии».

9 июня руководство Twitter объявило о готовности вести переговоры с нигерийскими властями по поводу снятия блокировки.

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