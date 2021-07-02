Нью-Йорк, США, , 01:34 — REGNUM Сотрудники из команды бывшего президента США Дональда Трампа анонсировали запуск платформы микроблогов Gettr, объявив её альтернативой продуктам крупнейших американских компаний. Об этом 1 июля пишет издание Politico.

Руководить новым проектом будет бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер, о чём он уведомил прессу. Бывший пресс-секретарь в избирательной кампании Трампа Тим Мёрто работает в социальной сети консультантом. Проект Gettr, как ожидается, станет частью кампании «Сделаем Америку снова великой», взятой на вооружение Трампом во время избирательной кампании и работы на посту президента.

По информации Politico, Gettr похож на Twitter. Посты в социальной сети ограничены длиной в 777 символов, в приложении можно будет публиковать видео продолжительностью до трёх минут, а также станут доступны прямые трансляции.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Twitter заблокировал аккаунт Трампа за «подстрекательство к насилию» в январе 2021 года. В ответ бывший американский лидер объявил о готовности создать собственную социальную сеть.

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