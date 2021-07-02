Вашингтон, , 01:17 — REGNUM Американские власти встревожены из-за наращивания Китаем ядерной программы и призывают принять меры по снижению угроз, заявил пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 1 июля в ходе брифинга.

По его словам, в Вашингтоне полагают, что ядерный арсенал КНР будет расти быстрее и качественнее, чем это ранее считалось. Представитель госдепа отметил, что США также обеспокоены намерениями Пекина. Он подчеркнул, что американские власти видят в строительстве в КНР 119 шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет «попытку Китая ввести в заблуждение».

Прайс также выразил предположение, что китайская сторона отклоняется от ядерной стратегии, основанной на концепции «минимального сдерживания». Кроме того, глава пресс-службы призвал Пекин взаимодействовать с Вашингтоном для недопущения эскалации напряженности и гонки вооружений.

Он отметил, что глава Белого дома Джо Байден делает приоритет на стратегической стабильности, для чего взаимодействует с президентом России Владимиром Путиным. Прайс добавил, что именно такие отношения Китай должен поддерживать с США.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол заявил, Пекин предположительно отходит от своей ядерной доктрины «минимального сдерживания» в сторону вероятного применения ядерного оружия в региональном конфликте.

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