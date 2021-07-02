2 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 07:05 — REGNUM Заявление «представителя» президента Украины в Крыму Антона Кориневича о том, что Киеву не хватает денег на достройку капитальной дамбы на Северо-Крымском канале, чтобы перекрыть подачу воды на полуостров, взывало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 2 июля в социальной сети Facebook.

Только желание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украина хочет нагадить соседу под дверь, да нечем. Сосед отказывается кормить», — шутит Елена С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина не способна реализовать даже такие проекты, как речная дамба. Киевские власти обязательно обвинят в этой неудаче всё ту же Российскую Федерацию.

«Украина сама по себе проблемная и ошибочная. За что ни возьмутся, всё у них не так, всё у них ни этак, того и гляди, что опять Россию обвинят в недофинансировании блокады», — предполагает Alex S.

Некоторые комментаторы отмечают, что коррупция, которой пронизана вся украинская власть, не позволяет стране даже устроить полноценную блокаду Крыма. Власти в Киеве своей борьбой с Россией, а не с коррупционерами наступают каждый раз на одни и те же грабли.

Изобильненское водохранилище. Крым

«Скакуасия в своём репертуаре: начали очередной «мега-проект» вселенского масштаба, но денег в аграрной «сверхдержаве» опять нет. Нищей оказалась. А те, шо булы, разворовали на ¾. Сейчас Зеленский в бронелифчике опять попрошайничать будет. Шапитоляндия, одним словом», — издевается Alex D.

Часть людей считают, что Украине пора начать распродавать свои территории. Иначе продолжать антироссийскую политику у неё больше не получится.

«Что значит, денег нет? Когда начнут землю продавать? Пусть распродадут ещё что-нибудь, чтобы России жизнь подпортить, как делали раньше», — пишет Артём Ш.

Ряд пользователей указали на то, что украинскому правительству стоит задуматься о последствиях полноценной водной блокады Крыма, ведь всё может закончиться водной блокадой всей Украины со стороны России.

«На Украине забыли, откуда Днепр берёт свой исток. А если его перекроет Беларусь? Что вы тогда делать будете? Ведь пустить реку по другому руслу в обход Украины возможно», — отметила Tatiana T.

Чернореченское водохранилище. Крым 17Rising17

Нашлись и те, кто отметил, что, произойди подобная блокада в отношении Соединённых Штатов Америки, о такой агрессивной стране можно было бы забыть надолго.

«А теперь на секунду представим, что на месте России вдруг оказалась Америка и кто-то региону этой страны попытался бы перекрыть воду! Этот кто-то перестал бы существовать на следующий день», — считает Shumov S.

Напомним, 1 июля «представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил изданию «УНИАН», что Киеву не хватает денег на достройку капитальной дамбы на Северо-Крымском канале, чтобы перекрыть подачу воды на полуостров.