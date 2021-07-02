Женева, Швейцария, , 01:08 — REGNUM Работа Форума ливийского политического диалога, проходящего в Женеве с 28 июня, продлена на два дня, до 3 июля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на участников диалога.

Предполагалось, что делегаты из Ливии, представляющие различные слои общества, смогут прийти к консенсусу по вопросам создания конституционной основы для проведения выборов, собственно проведения парламентских и президентских выборов в декабре текущего года и референдума по новой конституции Ливии.

Однако за три дня участники форума нашли множество тем для споров, в частности, обсуждая условия выдвижения кандидатур, виды подходящих избирательных систем, число палат в парламенте — одну или две, — а также сроки проведения референдума по конституции — до или после выборов.

В итоге специальный посланник Генсека ООН по Ливии Ян Кубиш объявил о продлении работы форума, но заметил, что «национальное примирение в Ливии начинается с поведения участников» на мероприятии. Он предупредил также, что участники форума не покинут Женеву без принятия решений.

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