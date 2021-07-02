Москва, , 00:36 — REGNUM На прошедшей неделе 53 летательных аппарата иностранных государств (47 самолётов-разведчиков и шесть БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 2 июля опубликовала газета «Красная звезда».

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 295 лётных смен на 87 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 460 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 12 тыс. практических мероприятий на 140 полигонах. Было выполнено более двух тысяч занятий по вождению, из них 48% — ночью. Десантниками было выполнено более 15 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 90 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, тактические тренировки в рамках учений Sea Breeze — 2021 провели военные Украины и США на полигоне «Олешковские пески» вблизи Крыма.

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