Минск, , 23:38 — REGNUM «На территории Белоруссии под стражей за разные правонарушения находятся 785 россиян. Из них: 94 — в статусе подозреваемых, 163 — обвиняемых, 528 — отбывающих наказание», — сообщила 1 июля в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По её словам, все случаи лишения свободы граждан России в Белоруссии держатся на контроле. Захарова уточнила, что каждому российскому гражданину оказывается необходимое консульское содействие.