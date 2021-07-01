Минск, , 23:31 — REGNUM В ходе состоявшегося 1 июля телефонного разговора глав правительств России и Белоруссии были обсуждены «актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Союзном государстве», сообщает пресс-служба правительства РФ. Были также рассмотрены приоритетные совместные задачи в борьбе с коронавирусной инфекцией и ход подготовки к XXX Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске».

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В центре внимания Михаила Мишустина и Романа Головченко также находилось противодействие санкциям Запада, сообщает пресс-служба правительства Белоруссии. По мнению официального Минска, его западные друзья и партнёры прибегли к «нелегитимным мерам давления в нарушение норм международного права».

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В сообщении с белорусской стороны отмечено также, что главы правительств России и Белоруссии обсудили подготовку пакета программ Союзного государства, которые якобы находятся «в высокой степени готовности».

Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко сорвал подписание пакет программам углубления экономической интеграции в рамках реализации подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства. Он потребовал от российской стороны скидок на нефть и газ, а также преференций в продажах белорусских товаров и услуг на российском рынке, после чего стал переплачивать за импорт «альтернативной» нефти из Саудовской Аравии и других стран.

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