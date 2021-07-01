Дамаск, , 23:25 — REGNUM Террористы группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за сутки совершили 41 обстрел в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии, сообщил 1 июля замначальника Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По данным российских военных, обстрелам подверглись территории сирийских провинций Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксирован 41 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 31 обстрел). В провинции Идлиб зарегистрировано 15 обстрелов, в провинции Латакия — 16 обстрелов, в провинции Алеппо — семь обстрелов, в провинции Хама — три обстрела», — рассказал Вадим Кулить.

О погибших и раненых в результате обстрелов информации пока нет.

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