Москва, , 22:42 — REGNUM Делегация РФ внесла в ПАСЕ моушен о подготовке проекта резолюции «Нарушение прав национальных меньшинств на Украине», сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Причиной послужило принятие Верховной радой сегрегационного закона о коренных народах Украины, к которым русские не отнесены.

«Мы очень надеемся, что Парламентская ассамблея даст должную оценку. Среди подписантов моушена на текущий момент уже не только российские парламентарии, есть представители Сербии, Армении, Венгрии, Молдавии. Пока 28 человек при необходимых 20 подписях для принятия к рассмотрению», — сообщил Слуцкий в ТГ-канале.

Украинские депутаты одним махом нарушили целый ряд своих международных обязательств, включая Декларацию ООН о правах коренных народов, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международный пакт о гражданских и политических правах и Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств, отметил Слуцкий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский в мае 2021 года внес в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины».