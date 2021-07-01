Вашингтон, , 22:10 — REGNUM Госдепартамент США ввел санкции в отношении целого ряда высших чиновников Гватемалы, Сальвадора и Гондураса, сообщает 1 июля пресс-служба ведомства.

По утверждению Вашингтона, эти люди должны нести ответственность за «подрыв демократических институтов или процессов, а также коррупцию».

«Лица, перечисленные в этом отчете, не должны иметь права на получение визы и въезд в США», — поясняется в тексте.

Под ограничительные меры Вашингтона, среди прочих, попали бывшие президенты Гватемалы и Гондураса Альваро Колом и Порфирио Лобо. Госдеп обвиняет их в подрыве законности и демократии, что привело к незаконной миграции и дестабилизации обществ.

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