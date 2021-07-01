Белград, , 21:58 — REGNUM Между Сербией и Россией существует большой потенциал развития торговых отношений и партнерства в области сельского хозяйства. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 1 июля в Белграде во время встречи с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

По словам Брнабич, этому способствуют в первую очередь хорошие двухсторонние отношения и устойчивый политический диалог. «Дополнительный импульс представляет собой вступление в силу соглашения о зоне свободной торговли Сербии с ЕАЭС в июле этого года», — цитирует агентство ТАСС слова премьер-министра Сербии.

Патрушев со своей стороны отметил, что Россия заинтересована в совместных российско-сербских инвестициях в сельскохозяйственное производство.

Напомним, что в Сербии сельское хозяйство является важным сектором экономики. Годовой потенциал экспорта этой отрасли оценивается на 12 млрд. евро.