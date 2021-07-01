Минск, , 21:55 — REGNUM Сербия, с учетом положений международного права и собственных интересов, сама примет решение о перемещении своего посольства из Тель-Авива и Иерусалим. Об этом 1 июля заявил президент страны Александр Вучич, отвечая на вопросы журналистов.

Вучич сказал, что этот вопрос он обсудил с руководством Израиля, которому напомнил о том, что Тель-Авив не выполнил ожиданий Белграда по Вашингтонскому соглашению, подписанному осенью 2020 года в присутствии экс-президента США Дональда Трампа.

«Израиль за это время признал независимость Косово. Мы ведем переговоры с американцами, с ЕС, и мы примем решение с учетом международного права, но и интересов Сербии. Интересы поменялись в тот момент, когда Израиль признал Косово. Нам надо уважать дружбу с Израилем, но также уважать и себя», — процитировал телеканал Н1 слова Вучича.

Напомним, что представители Белграда и Приштины в 2020 году подписали в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа два отдельных документа, известных под названием «Вашингтонское соглашение». В соответствии с документом, подписанным президентом Вучичем в Овальном кабинете Белого дома, Сербия до конца июня 2021 года переместит свое диппредставительство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. При этом в документе, который подписала албанская сторона, говорилось о том, что Израиль признает независимость Косово. В этом году Израиль этот пункт соглашения выполнил.