Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Обвиняемая в налоговых преступлениях компания Trump Organization, принадлежащая экс-президенту СШАДональду Трампу, заявила о своей невиновности, сообщает 1 июля Associated Press.

Согласно обвинительному заключению, обнародованному в четверг, 1 июля, с 2005 по нынешний год компания и её финансовый директорАллен Вайссельберг обманывали штат и город, уклоняясь от уплаты налогов путем сговора с руководителями высшего звена.

Прокурор Кэри Данн заявила, что 15-летняя схема была «организована самыми высокопоставленными руководителями», включая финансового директора Вайссельберга, и что схема была «масштабной и дерзкой».

На данном этапе расследования обвинения самому Трампу предъявлены не были. Прокуратура Нью-Йорка, открывшая расследование, утверждает, что политика не сыграла никакой роли в решении о предъявлении обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в США решили созвать Большое жюри для того, чтобы определить, стоит ли предъявлять экс-президенту США Дональду Трампу уголовные обвинения в рамках расследования по Trump Organization. Инициировал созыв коллегии присяжных прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс. Адвокаты компании утверждают, что в основе разбирательства лежат политические мотивы.