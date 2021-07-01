Саранск, 1 июля, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Вячеславом Дмитриевым. Обсуждались вопросы развития транспортно-логистических услуг на территории республики.

Пресс-служба правительства Мордовии

Здунов подчеркнул, что Куйбышевская железная дорога — давний партнер республики. В рамках расширения сотрудничества обсуждалась перспектива строительство двух путепроводов: на 651 километре станции Рузаевка и 449 километре перегона Зубова Поляна — Теплый Стан с закрытием железнодорожных переездов.

Также стороны рассмотрели вопрос оптимизации расписания пригородных поездов с учетом мнений пассажиров и запуска городской электрички Рузаевка-Саранск. Представителям правительства было дано поручение о проведение анализа расписания движения поездов и подготовке нескольких вариантов его оптимизации.

Уточняется, что за пять месяцев текущего года поездами дальнего следования воспользовались 224 тыс. жителей Мордовии. Железнодорожным транспортом из республики отправлено более 135 тыс. продукции. Идут переговоры о строительстве холодильного склада для республиканских предприятий пищевой переработки. Также запланировано увеличение складских объемов в полтора раза — до 4,5 тыс. тонн.