Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Государственный департамент США включил Россию в список стран, которые «активно содействуют» торговле людьми.

Об этом сообщается в опубликованном 1 июля докладе госдепа.

В Вашингтоне при этом заявляют, что Россия «активно участвует» в принудительной эксплуатации северокорейских рабочих. В обоснование приведены данные о том, что в 2020 году Россия выдала около трех тыс. туристических и студенческих виз гражданам КНДР. США считают это пособничеством северокорейским трудовым лагерям в иных государствах.

Исходя из этих соображений госдеп включил Россию в список из 11 стран, власти которых нарушают принятые в США нормы «торговли людьми».

«Правительство не проверяло северокорейских рабочих на наличие признаков торговли людьми и не выявляло каких-либо северокорейских жертв торговли людьми, несмотря на достоверные сообщения о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика имела рабочие лагеря в России, где принудительно работали тысячи северокорейцев», — указано в докладе госдепа.

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