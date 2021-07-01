Загреб, , 21:31 — REGNUM Сербия должна выполнить условия для приема в ЕС и попутно выбрать между Евросоюзом и Россией. Такое мнение 1 июля высказал президент Хорватии Зоран Миланович.

Таким образом Миланович отреагировал на статью, которую премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в хорватском издании Večernji list. В ней Орбан выдвинул семь предложений для будущего Евросоюза, подчеркнув, что он против создания европейской «сверхдержавы». Венгерский премьер также выступил за прием Сербии в ЕС.

«Ничего против Москвы я не имею, но нужно выбрать — Брюссель или Москва, а действующие власти в Сербии с трудом этого понимают. Нужно чтобы они по этому поводу заняли четкую позицию», — процитировал сербский телеканал РТС слова Милановича.

Мнение президента поддержал и хорватский МИД. В сообщении, которое ведомство опубликовало по поводу статьи Обрана, подчеркивается, что Хорватия настаивает на расширении Евросоюза, основанном на четком соблюдению критериев вступления, а это проведение нужных реформ и достижение видимых результатов. «Это распространяется на всех кандидатов на вступление в ЕС, в том числе на Сербию», — считает хорватский МИД.

Напомним, что между Хорватией и Сербией есть ряд открытых вопросов, на решении которых Загреб настаивает как на обязательном условии для вступления соседней страны в ЕС.