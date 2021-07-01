Санкт-Петербург, 1 июля, 2021, 21:25 — ИА Регнум. На текущей неделе в Петербурге отмечено постепенное снижение суточной госпитализации пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Тем не менее, на сегодня свободны всего порядка 3% коек из 11 тысяч, развернутых в городе для таких больных.

Дарья Драй ИА REGNUM Приёмное отделение Покровской больницы в Петербурге

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Об этом сообщил 1 июля председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.

Чиновник сообщил, что на минувшей неделе с ковидом и подозрением на него в больницы доставили около семи тысяч человек, то есть в сутки госпитализировалось порядка одной тысячи человек. На текущей неделе показатель госпитализации снизился на 3−5%. «Поэтому сейчас мы можем говорить о том, что вступили уже в нисходящую часть очередного эпидемического подъема», — цитирует ТАСС слова главы комздрава.

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Также Лисовец обратил внимание на исчезновение очередей из автомобилей скорой помощи у стационаров, куда привозят пациентов с коронавирусом.

Ранее сотрудник скорой помощи подтвердил ИА REGNUM, что на передачу больного в стационар стало уходить не более часа, и очереди «скорых» почти исчезли.

За последние сутки в Петербурге зафиксировали 1612 случаев заражения. Скончались 115 человек.