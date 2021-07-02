Архангельск, 2 июля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В порт Архангельска вернулась команда второй научно-исследовательской экспедиции проекта «Нарвал», поддержанного компанией «Газпром нефть». В течение трех недель команда под руководством ученых из Института проблем экологии и эволюции РАН исследовала «морских единорогов» в российской Арктике. Научная часть экспедиции включала в себя оценку состояния популяции нарвала в западном секторе арктической зоны России, определение размеров и социальной структуры группировок, работу над общей программой по охране вида и среды его обитания. Группы млекопитающих с детенышами, а также смешанные стаи нарвалов и белух, были обнаружены в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Как выяснилось, нарвалы являются сезонными обитателями данной акватории и именно в российской Арктике происходит воспроизводство их популяции.

Gazprom-neft.ru; narwhal.ru Исследователи выходят на лодке на разведку

Gazprom-neft.ru; narwhal.ru Нарвалы в море

Помимо ученых, во второй экспедиции проекта «Нарвал» приняли участие профессиональные фотографы и видеооператоры. Снятые ими материалы будут использованы для создания масштабного просветительского проекта о высокоширотной Арктике, официальной площадкой которого выступает www.narwhal.ru и одноименный инстаграм-аккаунт.

По словам руководителя экспедиции, кандидата биологических наук, научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции РАН Ольги Шпак, «сроки научных полевых работ в акватории Земли Франца-Иосифа были крайне сжатыми».

Ольга Шпак «Тем не менее, нам удалось встретить животных там же, где в 2019 году — вблизи острова Джексона. Оперативно принятое решение продолжить искать нарвалов в районе островов Нортбрук оказалось верным! В бухтах южной оконечности Земли Георга и в проливе между Землей Георга и островами Мейбл и Белл были встречены нарвалы, белухи, моржи, белый медведь, гренландский кит. Мы провели замеры, собрали максимум материала. Впереди много работы по обработке наблюдений и уверенность, что исследования надо продолжать».

Gazprom-neft.ru; narwhal.ru Научно-исследовательское судно «Михаил Сомов»

Как считает руководитель проекта «Нарвал» Михаил Бергарт, «Арктика — уникальный по климатическим и природным условиям регион, являющийся для «Газпром нефти» стратегическим».