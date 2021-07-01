Пекин, , 20:48 — REGNUM Выступая на торжественном собрании в Пекине, посвященном столетию КПК, генеральный секретарь ЦК партии, председатель КНР и председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин сформулировал четыре основных великих успеха, достигнутых партией за столетие своего существования. Об этом 1 июля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что юбилей — время не только для подведения итогов, но и для взгляда в будущее.

Первое. Великое возрождение китайской нации началось в кровопролитных боях за торжество революционных идеалов новой демократии.

Второе. КПК сплотила и повела за собой китайский народ в борьбе за могущество страны и доилась огромных успехов в деле социалистической революции и социалистического строительства.

Третье. Под руководством КПК проведены крупнейшие реформы, которые способствовали раскрепощению сознания китайского народа, осуществлению открытости и социалистической модернизации народного хозяйства.

Четвертое. Партия выдвинула и осуществляет программу строительства социализма с китайской спецификой в новую эпоху, сплачивая народ вокруг соединения традиционных устоев китайской цивилизации и новейших технологических и иных достижений.