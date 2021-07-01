Пекин, , 20:46 — REGNUM По случаю столетия КПК посольство Российской Федерации в КНР распространило поздравительный ролик на китайском языке, который записал посол России Андрей Денисов. Об этом 1 июля сообщает Синьхуа, отмечая, что в ролике российский дипломат говорит о выдающихся успехах Китая в результате своевременных, нужных для страны, реформ, подготовленных, организованных и выполненных КПК и китайским народом под руководством Компартии.

В Китае создано процветающее и могущественное социалистическое государство, нацеленное на решение задачи великого возрождения китайской нации, подчеркнул посол, отметив, что без КПК не было бы нового Китая. Поздравив дружественный китайский народ, всех членов КПК с этим замечательным юбилеем, А. Денисов пожелал Китаю дальнейших успехов, богатства и процветания. Совместно с Академическим ансамблем песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова коллектив посольства в честь юбилея КПК сняли вокальное выступление под названием «Великий поход», посвященное историческому событию, связанному с многомесячным героическим переходом китайской Красной армии в годы антияпонского сопротивления.