Санкт-Петербург, 1 июля, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Количество петербуржцев, сделавших хотя бы первую часть прививки от коронавирусной инфекции, на 1 июля достигло 906 373 человек. Из них 712 207 человек завершили полный цикл вакцинации.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса

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Напомним, постоянное население Петербурга составляет 5,38 млн человек, однако вакцинации подлежат только люди старше 18 лет.

Как сообщили в Смольном, за среду, 30 июня, первично были привиты 17 517 человек, что на две тысячи больше, чем сутками ранее. Вторично за минувшие сутки вакцинированы 5245 человек. Общее количество прививок за сутки составило 22 762 инъекции.

«С каждым днем все больше жителей обращаются в пункты вакцинации. Особенно активно идут перед выходными», — отметил увеличение темпов вакцинации губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

За время прививочной кампании в Петербург поступило 1 079 332 комплекта вакцин. Запас вакцины в городе составляет 172 959 комплектов. В Петербурге работают 134 прививочных пункта на базе поликлиник, а также 27 мобильных пунктов, в том числе в торговых центрах.