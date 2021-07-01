Приштина, , 20:12 — REGNUM На Балканах существует опасность распространения российского влияния. Об этом заявила председатель сепаратистского Косово Вьоса Османи 1 июля на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который находится с официальным визитом в Приштине.

По словам Османи, для сохранения региональной стабильности «чрезвычайно важно, чтобы Косово стало членом НАТО».

Османи поблагодарила Столтенберга за то, что «Североатлантический альянс сыграл решающую роль для свободы Косово» и до сих пор вносит свой вклад в безопасность этой территории через миссию КФОР (Силы для Косово), говорится в сообщении кабинета главы сепаратистского образования.

Лидер косовских сепаратистов также отметила роль, которую КФОР играет в обучении бойцов «Сил безопасности Косово», которые «трансформируются в армию по стандартам НАТО».

Напомним, что Столтенберг 1 июля посетил Приштину. Он также провел переговоры с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти, с министром Гораном Ракичем, встретился с представителями КФОР.