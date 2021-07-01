Нур-Султан, , 20:06 — REGNUM Хозяева совокупного Запада хотят отрезать Центральную Азию от российского влияния и от России, заявил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в документальном фильме «Штрихи к портрету», показанном 1 июля на телеканале «Хабар».

"Наше желание объединить центральноазиатские республики — это на Западе не нравится. Они не хотят. Они хотят всех нас отделить от России теперь. Вокруг этого работают», — заявил Назарбаев.

При этом он отметил, что одновременно в Казахстане извне инициируется «шум против Китая».

«Третьи силы, чтобы нас рассорить с Китаем, рассорить с Россией», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня президент России Владимир Путин принял первого президента Казахстана в Кремле.

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