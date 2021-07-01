Стокгольм, , 20:09 — REGNUM Сегодня, 1 июля, лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон заявил о невозможности формирования правого правительства Швеции. Через несколько часов после данного заявления тальман Риксдага Андреас Норлен поручил лидеру «Социал-демократов» и главе переходного правительства Стефану Лёвену сформировать новый кабинет министров. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Я поручил ему изучить возможности формирования правительства», — заявил спикер Риксдага Норлен во время пресс-конференции.

О результатах проделанной работы Лёвен должен отчитаться перед тальманом 5 июля.

«Если он сообщит мне, что у него есть решение, я готов назначить номинировать его в качестве премьер-министра в тот же день», — подчеркнул Норлен.