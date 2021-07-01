Вашингтон, , 19:13 — REGNUM Сотни кибератак по всему миру, совершенных против правительственных и частных объектов, осуществило российское ГРУ с 2019 до 2021 года.

Такое заявление содержится в распространенном 1 июля совместном документе Британского национального центра по кибербезопасности, Агентства США по нацбезопасности, американского Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) и Федерального бюро расследований США (ФБР).

В документе заявлено о «сотнях» кибератак по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, в США и их сателлитах регулярно заявляют о кибератаках «российских спецслужб». Ни одного доказательства ни по одному из фактов не было предоставлено до сих пор.

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