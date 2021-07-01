Тамбов, 1 июля, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов сегодня, 1 июля встретился с прелдставителями Федерации компьютерного спорта России,сообщилиИА REGNUMв областном управлении информационной политики.Стороны обсудили проведение форума лидеров киберспорта, которое планируется в областном центре.

Встреча в Тамбовской области. Фото с портала органов власти Тамбовщины

Этой осенью в Тамбове пройдёт форум лидеров киберспорта. Инициативу о его проведении озвучил в марте этого года губернатор Александр Никитин на встрече с руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым. В ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве между Федерацией компьютерного спорта России и администрацией области. Об этом говорили на встрече первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации региона Олег Иванов и руководство Федерации компьютерного спорта России.

Участники встречи подробно рассказали о киберспорте. Им могут заниматься подростки с 14 лет. По мнению специалистов, киберспорт не портит здоровье, его портит отсутствие техники безопасности и бесконтрольный гейминг. Геймеры не заинтересованы в правильной расстановке рабочего места, они не знают, как делать зарядку для глаз. В киберспорте же есть комплексный подход: система тренировок, команда, наставник. Человек не только проводит время за компьютером, но и занимается физической подготовкой, без которой он не сможет выдержать накал игры.

Профессиональный киберспортсмен выдаёт порядка 400 осознанных действий руками в минуту, без физической подготовки это невозможно.

«Подобные мероприятия помогают формировать правильное отношение к киберспорту. Для нас важно, чтобы киберспортивные турниры проходили в регионах. Москву этим уже не удивить, это стало нормой. Вместе с тем мы федеральная структура и наша задача, чтобы такие мероприятия проходили по всей стране. Тамбов был одним из первых регионов, где начали поддерживать киберспорт в России, здесь появились образовательные направления, где используют комплексный подход, проходят локальные турниры, есть своя команда, большой спрос со стороны аудитории, заинтересованность вузов. У нас большие надежды на развитие киберспорта в Тамбове», — рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

По мнению руководства области, киберспорт в Тамбовской области должен развиваться на профессиональной основе.

«Проведение форума — хорошая история для региона и университетов. Мы в этом заинтересованы», — подчеркнул первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.