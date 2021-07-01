Тамбов, 1 июля, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин посетил выставку «Чрезвычайное положение», которая открылась сегодня, 1 июля, в региональной картинной галерее, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Здесь представлены работы, отражающие влияние пандемии коронавируса на общество.

Ковид-выставка в Тамбове. Фото с портала органов власти Тамбовщины

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Выставка «Чрезвычайное положение» — совместный проект тамбовской областной картинной галереи, мультимедийного комплекса актуальных искусств Москвы и московской галереи современного искусства «Триумф». Коллекцию произведений современных художников привез в Тамбов Емельян Захаров — коллекционер и медик по образованию, совладелец галереи «Триумф».

Экспозиция в Тамбове организована при поддержке администрации области и ТГУ имени Г.Р. Державина. В ней представлены работы более 30 современных художников, в которых через метафоры, символы или буквально отражены пройденные этапы пандемии и изменения, произошедшие вследствие этого.

Выставку современного искусства 1 июля оценил и глава региона Александр Никитин. Губернатор поблагодарил организаторов выставочного проекта за то, что у жителей региона есть возможность познакомиться с творчеством современных художников, посвященным столь актуальной теме. Пандемия коронавируса отразилась на всех сферах жизни и затронула каждого человека, отметил глава региона, поэтому представленные работы найдут отклик у всех посетителей выставки.

«Эта экспозиция впервые проходит в нашей области: уверен, что она вызовет интерес. Выставка необычная, экстравагантная. Она позволяет взглянуть на то, что происходило в прошлом году и происходит до сих пор глазами художников, известных современных авторов. Работы вызывают чувства, близкие и понятные каждому. Этот футуризм впечатляет, особенно опустевшие детские площадки… Меня чрезвычайно удивило, что здесь есть работы, написанные за пару лет до пандемии. Думаю, что ценители современного искусства дадут высокую оценку этойвыставке», — поделился впечатлениями губернатор Александр Никитин.

В экспозиции собраны работы более 30 авторов: от юных художников до мэтров современного искусства, которые так или иначе рефлексировали на тему самоизоляции, карантина, введенных ограничений и того, как они отразились на нашей жизни.

«События первых месяцев 2020 года показали, что мир меняется на наших глазах и эти изменения происходят настолько стремительно, что их порой невозможно прогнозировать. Выставка «Чрезвычайное положение» — попытка наблюдения за текущей ситуацией, за реакциями на нее и прогнозирование сценариев возможного будущего», — объясняют организаторы выставки.

«Все мы прошли через эту пандемию, но каждый переживал ее по-своему: некоторые читали книги, некоторые посвятили себя семье, кто-то впал в панику. И художники со свойственной им фантазией взяли краски и карандаши, все это запечатлели», — говорит директор областной картинной галереи Тамара Шестакова.

Выставка будет работать в Тамбовской областной картинной галерее. Посещение организовано с учетом действующих коронавирусных ограничений.