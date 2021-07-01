Кострома, 1 июля, 2021, 20:09 — ИА Регнум. В ближайшее время из Москвы в Кострому запустят второй скоростной электропоезд «Ласточка». Об этом в прямом эфире в социальных сетях 1 июля заявил депутат Госдумы от Костромской области Алексей Ситников.

Наталья Диева Электропоезд

«Костромичам действительно нужно больше вагонов, больше рейсов. На данный момент достигнут ряд договорённостей о запуске второй «Ласточки». Не хотелось бы делать скоропалительны заявлений, но могу сказать, что запуск второго поезда до столицы — вопрос нескольких месяцев, возможно и нескольких недель»

О необходимости запуска скоростного электропоезда между Москвой и Костромой в области говорили более 10 лет, но воплощению планов в жизнь мешали вопросы окупаемости проекта и удалённость областного центра от основой линии Транссибирской магистрали. Первая «Ласточка» пришла в Кострому 17 июля 2020 года. Спрос на поезд высок из-за удобного расписания, доехать из областного центра в столицу можно за 4 часа.