Сараево, , 18:40 — REGNUM Роуминг между Сербией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией, Северной Македонией и Албанией был отменен с 1 июля. Цены на роуминг в Греции на сегодняшний день снизились на 50−99%. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Потребление минут, сообщений и гигабайт на сегодняшний день во всём регионе Западных Балкан рассчитывается так же, как и в национальном трафике.

«Сначала вы тратите то, что у вас есть в пакете, а затем взимается плата по ценам, действующим в национальном трафике, как если бы вы были в Сербии», — объяснил генеральный директор мобильного оператора A1 для Сербии и Словении Деян Турк.

Немного другая ситуация с интернетом, где определенная сумма будет потрачена без компенсации. Оператор будет иметь право взимать плату за некоторые услуги передачи данных, но опять же по ценам, действующим в национальном трафике.