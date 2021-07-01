Ярославль, 1 июля 2021, 18:27 — REGNUM 1 июня в Ярославской областной думе депутатам и сотрудникам аппарата были проведены профилактические прививки от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом заксобрании.
Из депутатского корпуса показательно сделали прививки председатель думы Михаил Боровицкий «Единая Россия» и Валерий Байло (КПРФ). Часть депутатов привилась раньше, часть переболела, есть те, кто еще планируют вакцинацию.
22 июня депутаты приняли обращение к жителям Ярославской области с просьбой задуматься о прохождении вакцинации. В настоящее время получило вакцину руководство думы — председатель и все пять заместителей.
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