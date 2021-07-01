Ярославль, 1 июля, 2021, 18:27 — ИА Регнум. 1 июня в Ярославской областной думе депутатам и сотрудникам аппарата были проведены профилактические прививки от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом заксобрании.

Yarduma.ru Валерий Байло

Из депутатского корпуса показательно сделали прививки председатель думы Михаил Боровицкий «Единая Россия» и Валерий Байло (КПРФ). Часть депутатов привилась раньше, часть переболела, есть те, кто еще планируют вакцинацию.

«Я не хочу заразиться коронавирусом и переболеть им с неизвестными последствиями. Я также не хочу быть причиной заражения других людей, с которыми я контактирую и взаимодействую. Никаких оснований для того, чтобы не прививаться, у меня нет. У меня нет противопоказаний. Кроме того, заканчивается полугодовой период, когда были обнаружены антитела, — сказал после прививки Михаил Боровицкий. — И сегодня вместе с коллективом вакцинировался первым компонентом вакцины «Спутник V». Самочувствие хорошее».

22 июня депутаты приняли обращение к жителям Ярославской области с просьбой задуматься о прохождении вакцинации. В настоящее время получило вакцину руководство думы — председатель и все пять заместителей.