Улан-Батор, , 18:23 — REGNUM Профсоюз медицинских работников Монголии выступил с требованием повысить зарплату медикам. Об этом представители профсоюза заявили на пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в мире: новые штаммы, вакцины и меры — все новости»

Медицинские работники требуют поднять зарплату в два раза, застраховать здоровье и жизнь медицинских работников. Если власти не пойдут навстречу и не выполнят требования по улучшению условий труда, медицинские работники обещают подать иск и начать забастоку.

«Нагрузка на медицинских работников увеличились в 3 — 4 раза. Но мы в течение двух лет терпели. По данным управления национальной статистики, по состоянию первого квартала этого года средняя зарплата в стране составляет 1,3 млн тугриков. А средняя зарплата медицинской отрасли составляет всего лишь 647 тысяч. Мы требуем увеличить нашу зарплату в два раза», — заявил председатель Временного комитета по повышению зарплаты работников медицинской отрасли Огооморбаянгийн Анхболд.

Также монгольские медики раскритиковали власти за решение о проведении национального праздника Наадам.

«Врачи работают из последних сил, а тем временем власти увеличивают риски распространения заболеваний, организуя праздники и массовое скопление людей. Мы выступаем против Наадама. Если спортсмены и культурные работники будут инфицированы, то в больницах не найдутся койки для их лечения», — заявила председатель профсоюза медицинских работников Монголии Хархуугийн Ариунаа.

Отметим, в Монголии люди выступают против проведения национального праздника в разгаре пандемии и в соцсетях пользователи запустили хэштег #NoNaadam. К призыву отменить Наадам присоединились крупные компании страны, они заявили, что не будут работать спонсорами любых мероприятий, связанных с Наадамом. Также сегодня, 1 июля на центральной площади Улан-Батора пройдет митинг с критикой властей.

Отметим, что ситуация с пандемией коронавируса в Монголии не улучшается. Каждый день растет количество новых заражений и смертей. За минувшие сутки выявили 2 485 случаев заражения коронавирусом, общее количество достигло 117 963. За сутки умерли 15 пациентов, за всё время пандемии в стране умерли 578 человек.