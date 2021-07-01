Луганск, , 18:03 — REGNUM Народная милиция Луганской Народной республики сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), применявшихся украинскими карателями для проведения разведки у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил 1 июля журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«В районах населенных пунктов Донецкий и Калиново были обнаружены и сбиты два беспилотника ВСУ типа «Autel robotics EVO-2», осуществляющие полеты в зоне ответственности 24-й и 57-й бригад ВСУ и проводившие разведку наших позиций», — рассказал Иван Филипоненко.

«Уже имеются данные о принадлежности данных беспилотников подразделениям Сил специальных операций (ССО) ВСУ», — пояснил он.

В данный момент специалисты Народной милиции ЛНР изучают информацию с флеш-накопителей сбитых украинских дронов.

По данным военных ЛНР, сбитые беспилотники проводили разведку для подготовки диверсионных операций, для которых в Донбасс переброшены две группы Сил спецопераций ВСУ «Чарли» и «Дельта».

"Расчеты БПЛА оснащены современными беспилотными комплексами, способными выполнять разведывательные задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях», — пояснил Филипоненко.

Как сообщало ИА REGNUM, применение беспилотников у линии соприкосновения сторон в Донбассе запрещено Минскими соглашениями.

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