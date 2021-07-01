Медногорск, Оренбургская область, 1 июля, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Медногорский медно-серный комбинат (предприятие металлургического комплекса УГМК) с рабочим визитом посетили губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор ОАО «УГМК» Андрей Козицын.

Пресс-служба УГМК

Официальная часть встречи началась с посещения участка конвертирования и сократительной плавки медеплавильного цеха, где в течение последних двух месяцев проходили ремонтно-восстановительные работы после аварии, произошедшей 24 апреля нынешнего года. С 25 июня все медеплавильные печи и агрегаты работают на полную мощность.

Пресс-служба УГМК

На встрече с губернатором области и руководством УГМК присутствовало около 30 представителей трудового коллектива металлургического предприятия. Работников комбината проинформировали о завершении расследования аварии на опасном производственном объекте. Результаты работы комиссии с участием Ростехнадзора, Государственной инспекции труда и других структур переданы в контрольные органы. Денис Паслер и Андрей Козицын ответили на вопросы металлургов об условиях и организации труда, безопасности производства, перспективах работы ММСК и др.

Пресс-служба УГМК

В этот же день глава региона Денис Паслер и генеральный директор УГМК Андрей Козицын заложили символическую «капсулу времени» на месте строительства нового спортивного объекта в городе Медногорске. В бассейне размером 11×25 метров одновременно смогут заниматься 32 человека, столько же в зале подготовительных занятий, кроме того предусмотрены зрительские трибуны на 30 посадочных мест.

«Это будет первый в городе большой бассейн, где медногорцы смогут заниматься водными видами спорта. В нем будет все необходимое — сам бассейн на 4 дорожки, где одновременно смогут тренироваться больше 30 человек, зал подготовительных занятий, химическая лаборатория. Завершение строительства планируется на 2022 год. Новый спортивный объект появится в Медногорске благодаря социально-экономическому партнерству региона с Медногорским медно-серным комбинатом. Мы благодарны руководству комбината и УГМК за этот вклад в развитие спорта и в целом за участие в жизни города. Физкультурно-оздоровительный комплекс, появившийся здесь в прошлом году — это также заслуга предприятия», — подчеркнул Денис Паслер.

Общие затраты на строительство крытого плавательного бассейна составят порядка 221 млн рублей. Из них 95 млн рублей заложено в бюджет Медногорского медно-серного комбината уже в этом году.

Пресс-служба УГМК

«Сегодня мы присутствуем на церемонии начала строительства крупного спортивного объекта, который, я уверен, будет востребован медногорцами так же, как и физкультурно-оздоровительный комплекс «Сокол», который в Медногорске по праву считается центром спортивной жизни города. Здесь занимаются воспитанники местной спортивной школы, пенсионеры, работники ММСК и других организаций. Это часть нашей долгосрочной политики по созданию комфортной среды для проживания на территориях расположения предприятий Уральской горно-металлургической компании», — сказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Обеспечивать функционирование плавательного бассейна будет коллектив из 15 человек. Сам бассейн будет построен на территории стадиона «Труд», который считается одной из лучших спортивных арен Восточного Оренбуржья. В числе главных сооружений стадиона — ФОК «Сокол», открытый в 2020 году.