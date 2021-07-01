Липецк, , 17:49 — REGNUM Новым заместителем главы администрации Липецкой области назначен Сергей Курбатов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Артамонов.

Сергей Курбатов будет курировать вопросы экономики, инвестиций, торговли, внешнеэкономических связей, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка. До этого назначения он с января 2020 года занимал должность начальника управления экономического развития Липецкой области.

Новый заместитель губернатора займёт место Дмитрия Аверова. Как уже сообщало ИА REGNUM, Аверов был наделён полномочиями сенатора от Липецкой области после того, как Совет Федерации РФ покинул Олег Королёв.