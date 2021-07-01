1 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что слова президента России Владимира Путина о внешнем управлении Украиной — это «пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в самой России»

Оксана Переможенко, , 20:24 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что слова президента России Владимира Путина о внешнем управлении Украиной — это «пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в самой России», поскольку на самом деле вопросы, связанные с Украиной, якобы решаются внутри украинского государства. Президент Украины также снова заявил о готовности встретиться с Путиным и «найти путь к миру».

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление Владимира Зеленского обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина», а также в телеграм-канале «Бородатая Бабушка». Многие отметили, что российский лидер всё верно сказал.

«Скоро президента будут западные партнёры напрямую выбирать, вот это будет полная субъектность», — с сарказмом отметил I. U.

«Ну если это так, то почему вечно это повторяют? Кажется, что какой-то комплекс неполноценности у украинской части населения», — добавил Tátti b.

«Отложила в сторону журнал «Фокус», где самая влиятельная женщина Украины — это послиха (временная поверенная в делах США. — О. П.) из США, прочла ответ Зеленского… и подумала: «Снова Путин врет», — смеется Анна.

«Резкий, как ситро. Конечно же, у нас «нет внешнего управления». Последний закон, где последнее слово при назначении судей Конституционного суда будет за иностранными специалистами об этом, конечно же, не свидетельствует», — написал Виктор Д.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во-первых, Путин прав, а во-вторых, до Зеленского, судя по всему, так и не дошло, что после отказа разговаривать с Донбассом, после визгов о «российских марионетках в Донбассе» Путин ясно дал понять, что в данном случае марионеткой является вся нынешняя власть Украины, в заложниках у которой целая страна, и разговаривать он будет с реальными кукловодами…» — добавил Олег Валентинович.

«Пусть докажет, что неправда. Войну закончит, как обещал, а то без посольств чужих стран ничего не решает», — пишет Галина П.

«Да нет, не мантра, а чистая правда. Украина — это платформа для складирования американских и западноевропейских претензий к России!» — отметил Сергей К.

«Так Путин прав. Всё там и решают, и дергают вас за ниточки», — отреагировала Александра К.

Джон Сингер Сарджент. Марионетки. 1903

«А у меня такое впечатление, что страной вообще никто не управляет. Каждый при деньгах делает, что вздумается, кто без денег — выживает как может», — добавила Галина П.

«Ну почему же для внутреннего?.. На Украине это тоже уже для многих очевидно…» — отметила Татьяна М.

«А он (Путин. — О. П.) же правду сказал, и наши ресурсы тоже принадлежат им», — подытожила Яна П.

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