Костромского депутата исключили из «Единой России» после жалоб на коррупцию
Кострома, 1 июля, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Депутата Евгения Щепалова, пожаловавшегося Владимиру Путину на ярославских рейдеров и коррупцию, исключили из фракции «Единой России» в Костромской областной думе. Об этом депутат сообщил ИА REGNUM.
Заседании фракции, посвященное этому вопросу, состоялось вечером 1 июля. По словам Щепалова, ему запретили произвести запись встречи.
Напомним, ранее политик записал несколько обращений. В них он рассказал о попытке захвата своего бизнеса ярославцами и сказал, что губернатор Костромской области якобы обещал ему поддержку, но потом бизнесмен столкнулся с «предательством». Коллеги осудили поведение депутата и обвинили его в попытке переложить ответственность за состояние своих предприятий на других лиц. Администрация города Костромы обратилась в правоохранительные органы с просьбой оценить высказывания депутата «на предмет распространения недостоверной информации».