Псков, 1 июля, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Небольшая заминка, возникшая в процессе вакцинации жителей Псковской области, устранена. В регион поступила новая партия в составе 6,6 тыс. доз вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Об этом 1 июля сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

Следите за развитием событий в трансляции: «В России рекордная ковид-смертность и новые ограничения — все новости»

«Практически всю ночь ответственные специалисты работали с логистами, и этим утром в Псковскую область было поставлено 6 600 доз вакцины «Спутник V», — отметил он.

По его словам, в течение сегодняшнего дня поступившие препараты будут доставлены в прививочные пункты торговых центров Пскова.

Также транспортировочный бокс с вакциной направлен в Великие Луки. 2 июля вакцина будет доступна в прививочных пунктах.