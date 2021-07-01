Санкт-Петербург, , 17:39 — REGNUM Региональное отделение Социалистической политической партии «Справедливая России — Патриоты — За правду» 1 июля в ходе конференции выдвинуло 85 кандидатов в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва, выборы которого состоятся в сентябре 2021 года в единый день голосования.

В составе кандидатского списка партии два депутата Государственной Думы, два депутата Заксобрания Санкт-Петербурга, 22 депутата муниципальных советов. Впервые баллотируются 12 кандидатов. В составе списка 17 женщин, 67 мужчин.

Общегородскую часть списка возглавят руководитель регионального отделения «СР» в Петербурге Марина Шишкина, а также депутаты Госдумы Олег Нилов и Елена Драпеко. Также выдвинуты кандидаты по всем 25 мажоритарным округам, от которых будет сформирована половина депутатского корпуса Заксобрания.