Ярославль, 1 июля, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники полиции установили причастных к хищению общедомового имущества — интернет-кабелей и кожухов радиаторов отопления. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области.

Запись с камер видеонаблюдения Кража кожухов радиатора

Ранее жители жаловались в социальных сетях на то, что в Дзержинском районе Ярославля такие кражи происходят уже почти месяц. Поскольку в полиции им помочь не смогли, жители записали обращение к губернатору региона Дмитрию Миронову. Спустя неделю после этого полиция сообщила о поимке похитителей.

«Сотрудниками полиции установлена причастность двоих мужчин 1974 г.р., 1982 г.р. к совершению хищения общедомового имущества. Установлено, что кожухи радиаторов они сдали в ближайший пункт приема металла. Мужчина 1974 г.р. задержан в административном порядке за совершение административного правонарушения», — сообщили в пресс-службе МВД.

На допросе подозреваемый признался, что почти ничего не помнит.

«Я не помню там практически вообще ничего. Понимаешь, серьёзно не помню. Я лопаю уже полгода», — сообщил мужчина.

Пока что полиция не сообщает о возбуждении уголовного дела. Вероятно, это будет зависеть от стоимости ущерба.